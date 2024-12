L’Atalanta è la squadra di questo campionato che ha il saldo positivo maggiore tra gol segnati e subiti di testa (8 vs 0), ma si trova di fronte il Cagliari che è secondo per duelli aerei vinti (274, meno solo del Monza con 287) in questa Serie A ed è primatista in condivisione proprio con la Dea per conclusioni di testa (46 ciascuna)