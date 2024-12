Non c’è gara all’Olimpico almeno dal 35’ in poi. L’Inter demolisce la Lazio che si era fatta preferire nella prima mezz’ora. Lo spartiacque: il rigore dato ai nerazzurri per fallo di mano di Gigot e trasformato da Calhanoglu. Da lì monologo interista: Dimarco raddoppia al 45'. A inizio ripresa segnano ancora Barella e Dumfries. La Lazio accenna a una reazione ma Carlos Augusto colpisce e fa 5-0, Thuram segna anche il sesto. Inter a -3 dall’Atalanta

