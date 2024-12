Nel match senza storia dell'Olimpico il migliore in campo dell'Inter è Barella, a segno per il 3-0 con un destro dalla distanza. Voti alti per tutti con citazione per Calhanoglu che ha avuto il merito di sbloccare la partita su calcio di rigore, e per gi altri marcatori Dimarco, Dumfries, Carlos Augusto e Thuram. Per la Lazio serata da dimenticare. Le pagelle di Riccardo Gentile

GLI HIGHLIGHTS DI LAZIO-INTER 0-6