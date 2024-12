Kean segna ancora e raggiunge la doppia cifra in campionato, ma a sorridere è l'Udinese che firma la rimonta nella ripresa. Prima il gol di Lucca (anche complice un errore di Ranieri), poi quello di Thauvin. Secondo ko di fila per Palladino e tre punti per l'Udinese che si conferma nella parte sinistra della classifica. In panchina a guardare la partita c'era anche Edoardo Bove

