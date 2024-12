L’Inter risponde ad Atalanta e Napoli, non molla e si riporta a -1 dalla squadra di Conte (con una gara in meno) dopo il successo sul Como per 2-0. Primo tempo equilibrato: ci prova Dumfries per i nerazzurri, Fadera pericoloso per gli uomini di Fabregas. A inizio ripresa Carlos Augusto di testa su angolo di Calhanoglu mette dentro la palla. Nico Paz sfiora il pareggio. Annullato un gol a Lautaro ma nel recupero Thuram chiude il match

