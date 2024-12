Ennesima esclusione dai titolari per Pellegrini, che in 7 partite con Ranieri ne ha giocata solo una (da titolare, contro il Braga, andando anche in gol). Ancora zero reti per lui invece in campionato. Il capitano sarà dunque Mancini. Per il resto, Ranieri si affida a quelli che lui ha individuato come i due leader della squadra, che formano la spina dorsale: Hummels in difesa e Paredes a centrocampo