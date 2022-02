A segno tre volte contro il Venezia, il Cholito è l'argentino più prolifico in Europa (15 reti) e vive la migliore stagione della carriera. Non è tutto: l'attaccante dell'Hellas si è iscritto alla top 20 all-time dei migliori bomber dell'Argentina nella storia della Serie A. Non è l'unico ancora in attività che può migliorare il suo bottino. Ecco la classifica (dati Transfermarkt)

HIGHLIGHTS VERONA-VENEZIA