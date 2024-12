Dopo la sconfitta contro il Napoli, il Genoa di Vieira torna a vincere e batte in trasferta per 2-1 l'Empoli. Succede tutto nel secondo tempo: Badelj porta avanti il Genoa al 46'. Al 54' Leali para il calcio di rigore di Esposito, con la squadra di Vieira che ne approfitta con Ekuban per il 2-0. Al 74' Esposito, dopo il rigore sbagliato, segna di testa la rete dell'1-2 che non basta. Per la squadra di D'Aversa arriva la terza sconfitta consecutiva.

