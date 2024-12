Dopo quasi un mese, il Genoa torna a vincere. I rossoblù trionfano al Castellani contro l'Empoli per 2-1. Succede tutto nella ripresa: a sbloccarla sono gli ospiti con Badelj. L'Empoli spreca un calcio di rigore con Esposito, con Ekuban che ne approfitta per il 2-0. Al 74', è sempre Esposito a esser pericoloso e a realizzare la rete del definitivo 1-2. Il Genoa raggiunge l'Empoli a quota 19 punti in classifica, mentre per la squadra di D'Aversa arriva il terzo ko di fila

