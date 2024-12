Sblocca Reijnders con un destro su assist di Fofana, pareggia Dybala su passaggio decisivo di Dovbyk: a San Siro Milan-Roma finisce 1-1. Partita ricca di occasioni e anche un po' di nervosismo, con Fonseca (proprio in queste ore a rischio esonero) espulso per proteste. Milan ottavo in classifica a quota 27 punti, Roma decima a 20

MILAN, FONSECA A RISCHIO ESONERO. LE NEWS LIVE - CLASSIFICA