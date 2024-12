Mai come in questo momento la panchina di Fonseca è a forte rischio. La dirigenza aspetterà il termine della partita contro la Roma per prendere una decisione definitiva. In caso di esonero, al suo posto potrebbe subentrare Sergio Conceicao, ex allenatore del Porto, attualmente svincolato. Dopo il match contro i giallorossi, la squadra volerà a Riyad per la Supercoppa italiana: il 3 gennaio è in programma Juventus-Milan

MILAN-ROMA LIVE