Un punto a testa nello scontro salvezza del Penzo. Parte benissimo il Venezia che sfrutta un rimpallo di Pohjanpalo sul rilancio sbagliato da Vasquez per portarsi in vantaggio, ma l'Empoli rimedia alla mezz'ora con il destro di Esposito che bacia il palo e vale l'1-1. Nella ripresa ci provano entrambe, ma non prevale nessuna delle due squadre e termina in parità

