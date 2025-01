All'Olimpico trionfa l'equilibrio: la sfida tra Lazio-Como finisce 1-1. Nel primo tempo i biancocelesti passano in vantaggio al 34' con Dia che, servito da Guendouzi in area, si libera di Kempf e col sinistro batte Butez. Nella ripresa la squadra di Baroni resta in 10 per la doppia ammonizione di Tchaouna e il Como ne approfitta: cross di Strefezza in area per Cutrone che schiaccia di testa e firma la rete del pareggio

