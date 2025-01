Il girone di ritorno di Serie A si è aperto con il pari per 1-1 tra Lazio e Como. La squadra di Fabregas rovina la festa ai biancocelesti, nel giorno in cui si celebrano i 125 anni della Lazio (con una maglia speciale). La formazione di Baroni fatica, anche per via delle 6 assenze, ma riesce a trovare il gol con Dia al 34'. Tchaouna si fa espellere al 58' con due ammonizioni in un minuto. Cutrone (migliore in campo) segna la rete del pareggio al 72'. Di seguito i voti del match

LAZIO-COMO 1-1: GLI HIGHLIGHTS