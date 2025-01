Inizio shock, ma grande reazione del Bologna contro il Monza. Gli ospiti al 4' vanno in vantaggio con Maldini, servito splendidamente da Ciurria in contropiede. La riscossa arriva presto: al 22' Orsolini crossa e Castro segna il pareggio di testa, mentre al 34' Dominguez appoggia per Odgaard, che di sinistro al volo fa esplodere il Dall'Ara. Posch e Dominguez falliscono il tris, ma nella ripresa il ritorno al gol di Orsolini chiude la sfida

