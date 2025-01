Il big match dello Stadium va alla Juve che vince 2-0 contro la squadra di Conceiçao e la stacca in classifica. Dopo un primo tempo con opportunità da entrambe le parti, è Mbangula a portare in vantaggio i bianconeri: il suo destro viene deviato da Emerson Royal e beffa il portiere. Poco dopo raddoppia Weah col mancino incrociato, mentre la reazione del Milan non porta a nulla

PAGELLE - CLASSIFICA