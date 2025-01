Il Napoli ribalta la Juve con Anguissa e Lukaku e conferma il primo posto in classifica, a +6 sull'Inter, che ha due partite in meno. Motta perde per la prima volta in campionato e resta quinto a quota 37 punti. Partita sbloccata dal nuovo acquisto della Juve Kolo Muani: subito titolare e subito in rete al debutto. Nella ripresa Anguissa (di testa) e Lukaku (su rigore) firmano il 2-1

