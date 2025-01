Mateo Retegui ha realizzato 14 gol in 19 presenze in questo campionato: l’ultimo giocatore italiano dell’Atalanta ad avere fatto meglio in una singola stagione in Serie A era stato Cristiano Doni nel 2001/02 (16 in quel caso). Dopo le reti contro Juventus e Napoli, inoltre, Retegui potrebbe andare a bersaglio per tre presenze di fila nel massimo campionato italiano per la seconda volta in carriera, dopo esserci riuscito lo scorso ottobre contro Genoa, Venezia ed Hellas Verona