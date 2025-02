Dopo la sconfitta in trasferta contro il Napoli in campionato (1-2) la Juventus potrebbe rimediare due ko di fila fuori casa in Serie A per la prima volta con Thiago Motta in panchina – la prima a partire dal marzo 2024 (1-2 ancora vs Napoli e 0-1 vs Lazio in quel caso – con Massimiliano Allegri allenatore).