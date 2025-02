Motta: "Buona reazione. Kolo? Piedi per terra"

L'allenatore della Juventus analizza il successo di Como e fa i complimenti alla sua squadra: "I ragazzi hanno meritato la vittoria perché giocare contro il Como non è per nulla facile. Kolo Muani? Deve stare con i piedi per terra perché può migliorare. Dominare? Ogni gara ha la sua storia e noi dobbiamo fare sempre il massimo" HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE

C'è soddisfazione certamente per il risultato nelle parole di Thiago Motta per la vittoria della sua Juve al termine di una gara difficile come quella di Como: "Sensazioni buone. Giocare contro il Como oggi non è facile e non lo è stato per nessuno. Giocano molto bene a calcio e ti mettono in difficoltà - dice- Attaccano in tanti modi e noi abbiamo fatto molto bene. Siamo stati attenti e abbiamo fatto la partita che dovevamo per ottenere la vittoria. Sono contento soprattutto per i ragazzi che se lo meritano. Lavorano sempre al massimo e oggi hanno meritato di vincere. Oggi sono molto contento. Quelli che sono entrati sono entrati molto bene".

"La reazione è stata ottima" Citazione, ovviamente, per Kolo Muani non solo per la doppietta del Sinigaglia ma cneh per l'impatto che il francese ha avuto da quando è arrivato alla Juve: "Sta bene, fa gol, ma è sicuro che potrà fare meglio. Deve mantenere i piedi per terra e continuare a lavorare. Ci sono anche altre cose, oltre ai gol, che un attaccante deve fare. Sta aiutando come tutti gli altri, ognuno ha il suo momento e le sue caratteristiche. La squadra migliorerà sempre". Una gara prima sbloccata ma immediatamente rimessa in bilico dal pari di Diao: "Il gol subito all'ultimo minuto del primo tempo? Dobbiamo fare meglio, abbiamo lasciato l'ultimo uomo da solo e serve più attenzione. Andare all'intervallo sopra o in parità cambia tantissimo. Abbiamo però gestito bene la cosa e dopo un primo tempo serio dovevamo chiudere in vantaggio. La reazione però è stata ottima". juventus Kolo Muani: "Felice di questo inizio, è un sogno"