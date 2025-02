La squadra di Inzaghi torna a mettere pressione al Napoli capolista e con il successo sulla Fiorentina per 2-1 si riporta a -1 dalla squadra di Conte. L’Inter spinge per tutto il primo tempo, trova il vantaggio grazie a un’autorete di Pongracic ma subisce il pari prima del break su rigore trasformato da Mandragora (mani di Darmian). Nella ripresa i nerazzurri tornano in vantaggio con un colpo di testa di Arnautovic, il forcing finale della Fiorentina non basta, vince l’Inter 2-1

