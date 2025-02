Le pagelle di Inter-Fiorentina 2-1

Finisce 2-1 a San Siro tra Inter e Fiorentina. Decisivo il gol di Arnautovic ma il migliore in campo è Barella. Buono anche il ritorno di Acerbi. Nella squadra di Palladino si salvano solo in quattro, il migliore è Mandragora, autore su rigore del gol del provvisorio pareggio. Spiccano le insufficienze di Kean e de Gea. Tutti i voti del telecronista di Sky Sport per questa partita: le pagelle di Dario Massara

INTER-FIORENTINA 2-1, GOL E HIGHLIGHTS