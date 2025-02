26' - La Lazio continua a vincere praticamente tutti i duelli sulla fasce e a far spiovere palloni in area. Due sono per Castellanos (in due minuti, al 25' e al 26') da Isaksen e da Tavares, ma in entrambi i casi il Taty di testa non trova la porta. Per l'argentino però siamo già a 7 conclusioni tentate in 26'