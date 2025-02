Il Venezia è rimasto imbattuto in quattro delle ultime cinque partite casalinghe di campionato (1 vittoria, 3 pareggi), pareggiando quella più recente (1-1 contro l’Hellas Verona); i lagunari non registrano almeno due pareggi di fila al Penzo in Serie A dal periodo tra ottobre e novembre 2001 (tre in quel caso con Giuseppe Iachini allenatore).