Il Parma ha segnato 74 gol in Serie A vs Udinese in 49 precedenti (media di 1.5 a partita): i friulani sono la squadra contro cui gli emiliani hanno realizzato più reti nel torneo. L’ultima volta in cui i gialloblù non hanno trovato la via del gol nel massimo campionato contro quest’avversario risale al 14 aprile 2013 (ko per 3-0 al Tardini in quell’occasione).