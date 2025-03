Ancora un passo falso in casa della squadra di Gasperini, che impatta contro il Venezia penultimo e non vince al Gewiss in campionato da oltre due mesi. Chance in avvio per Lookman e Retegui, pericoloso due volte. Zappacosta fermato dal palo e poi 'salvato' da Carnesecchi, che nega il vantaggio a Zerbin. Dopo l'intervallo altre occasioni per Retegui, De Ketelaere e Lookman, che nel finale spreca da pochi passi

