Ancora un pareggio per i viola di Palladino, che da ex impone il 2-2 al Monza in pieno recupero. Il vantaggio lo firma Djuric, servito da Pereira. Si scatena Maldini, che raddoppia con un gran destro da fuori area e sfiora la doppietta negata dal palo. Prima dell'intervallo accorcia Kean, che a inizio ripresa manca il pareggio e nel finale gli viene negato da Turati. Decisivo al 96' l'ultimo acquisto Gosens, che di testa firma il pari

