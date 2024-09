Continua a stupire l'Udinese di Runjaic che batte anche il Como e sale a quota sette in classifica. I friulani soffrono nel primo tempo le iniziative (un po' fumose) del Como ma poi nel finale si portano in vantaggio con il primo gol in serie A di Brenner. Nella ripresa, la squadra di Fabregas si riversa in attacco, l'Udinese resiste e sfiora anche la seconda rete. Al 95' Cutrone fallisce il rigore del pareggio

CLASSIFICA