La squadra di Baroni non riparte dopo la pesante sconfitta di Bologna e colleziona solo un pari con il Torino all'Olimpico. Meglio la Lazio nel primo tempo con i tentativi di Zaccagni e Pedro. Il Toro parte meglio nella ripresa ma i biancocelesti passano con Marusic. La Lazio ha ancora qualche chance per raddoppiare ma poi arriva il pareggio di Gineitis, neo entrato, su assist di Biraghi. Finisce 1-1, la Lazio non vince dal 6 marzo, ed è settima a 52 punti

CLASSIFICA - PAGELLE - LA LOTTA CHAMPIONS E EUROPA