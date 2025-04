Terzo ko di fila per l'Atalanta, sconfitta in casa dalla Lazio. Decisivo il gol di Isaksen, entrato all'intervallo. Nel primo tempo poche emozioni, nella ripresa i padroni di casa partono meglio ma Retegui viene murato da Mandas e poco dopo c'è la doccia gelata del danese. I nerazzurri faticano a reagire e la Lazio va vicina al raddoppio con Pellegrini. Nel finale colpo di testa a lato di Brescianini. Baroni a -3 da Gasperini in classifica, di nuovo coinvolto nella ressa Champions

