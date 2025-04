Finisce con un pareggio la sfida salvezza del Via del Mare tra Lecce e Venezia. Dopo un primo tempo intenso ma senza grandi occasioni, la squadra di Di Francesco passa in vantaggio al 50' con l'autorete di Gallo che anticipa Gytkjaer e beffa il suo portiere. Per i salentini arriva l'1-1 grazie al colpo di testa Baschirotto che torna a segnare dopo oltre due anni

