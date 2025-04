Pareggio show a San Siro, 2-2 in rimonta della squadra di Conceiçao che resta al 9° posto in ritardo dall'Europa. Partenza shock dei rossoneri, che incassano due gol tra il 7' e il 10': autorete di Thiaw e tap-in del solito Kean su assist di Dodò. La riapre Abraham, annullato il tris di Ranieri. Nella ripresa De Gea nega il pareggio ad Abraham, Reijnders, Pulisic e Theo, ma non può nulla sull'ex Jovic. Super Maignan su Kean, Dodò fa 3-2 ma in fuorigioco. Rosso a Palladino per proteste

PAGELLE - CLASSIFICA