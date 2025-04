Il Napoli non molla l’Inter, continua nella sua rincorsa e si riporta a –3 dai nerazzurri grazie alla vittoria del Maradona sull’Empoli per 3-0. La squadra di D’Aversa inizia forte ma il Napoli passa con McTominay. Nella ripresa, la formazione di Conte accelera e Lukaku sfrutta un assist di Olivera per il 2-0. Poi il belga serva ancora McTominay che fissa il punteggio sul 3-0 finale

