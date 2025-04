Il Venezia si regala una gioia dopo 14 partite, la prima nel 2025. Successo di misura in casa contro il Monza, sempre più ultimo in classifica. Decisiva la prima rete in Serie A di Fila, espulso a fine partita. La sua spaccata su assist di Ellertsson batte Turati, reattivo invece su due punizioni calciate molto bene da Nicolussi Caviglia. Molto bravo anche Radu a inizio partita su un colpo di nuca quasi fortuito di Pereira su azione da corner

