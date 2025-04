Secondo successo consecutivo in trasferta per la Lazio che batte il Genoa a Marassi 2-0 e raggiunge la Juve (sconfitta a Parma) a 59 punti, a una sola lunghezza dal Bologna. Al 16' gara ferma per un fumogeno che colpisce la schiena di Mandas senza conseguenze. Otoa viene espulso e Castellanos fa 1-0. Nella ripresa Dia raddoppia. Rosso anche a Belayane ma la Lazio conquista tre punti preziosissimi

