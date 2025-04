Castellanos dimentica l'errore ddal dischetto in Europa League firmando una rete capolavoro a Marassi. Ma l'Mvp della gara è Luca Pellegrini. Rosso all'esordio per il genoano Otoa, peggio di lui il laziale Belahyane: espulso appena 4' dopo essere entrato in campo. Le pagelle di Calogero Destro

