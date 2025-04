Il solito Assane Diao guida il Como verso la salvezza e alla terza vittoria consecutiva, non succedeva in Serie A da 73 anni. L'ex Betis sblocca il match nel primo tempo su un assist stupendo di Paz e chiude i conti nel recupero sfruttando un pallone di Strefezza. In mezzo colpo di testa vincente di Goldaniga sulla punizione di Da Cunha. Il Lecce ci prova con Morente, fermato due volte da Butez, e chiude tra i fischi del suo pubblico. L'ultima vittoria risale al 31 gennaio

