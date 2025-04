Il Napoli batte il Monza e aggancia l'Inter in vetta alla classifica del campionato. 71 punti a testa, ma i nerazzurri devono ancora giocare (domenica col Bologna alle 18 su Sky e NOW). Decide McTominay col nono centro in campionato: rete di testa al 72' su cross di Raspadori

