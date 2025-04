Tutte le cinque reti segnate da Federico Baschirotto in Serie A sono state di testa (tre nel 2022/23 e due in questo campionato); dal suo esordio in Serie A, tra i pari ruolo, solamente Bremer (sette) ha fatto meglio con questo fondamentale. Il difensore del Lecce, inoltre, è andato a segno per due gare di fila per la prima volta nella competizione