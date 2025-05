Il Milan ha vinto in cinque delle ultime sei partite al Ferraris contro il Genoa (1 pareggio), collezionando ben quattro clean sheets in questo parziale; in particolare, il Diavolo ha chiuso senza subire reti entrambi gli ulltimi due match in trasferta contro il Grifone e non arriva a tre clean sheets di fila in terra ligure dal 1962.