Il centrocampista francese, titolare contro il Genoa, è dovuto uscire dopo soli 28 minuti, sostituito da Leao. Fofana ha probabilmente preso un pestone al 24' durante un contrasto con Messias. Il numero 29 è rimasto a terra qualche minuto toccandosi il piede ma è stato immediato il cambio da parte di Conceiçao, anche per non correre rischi in prospettiva della finale contro il Bologna di mercoledì prossimo all’Olimpico. Da valutare le condizioni del centrocampista

GENOA-MILAN LIVE