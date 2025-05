In questo campionato Nadir Zortea – a un passo dalle 100 presenze in Serie A - ha realizzato sei gol, due in più di quanto fatto tra il 2021/22 e il 2023/24 nella competizione; escludendo gli attaccanti, gli ultimi calciatori del Cagliari a realizzare più reti in un massimo campionato sono stati Massimiliano Cappioli e Vittorio Pusceddu, entrambi arrivati a sette nel 1992/93.