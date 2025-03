La 28^ giornata di Serie A, al momento ultimo turno giocato, si è aperta con il pareggio tra Cagliari-Genoa per 1-1, in quello che è stato a tutti gli effetti uno scontro diretto per la zona retrocessione. Pari anche tra Como e Venezia, con la squadra di Di Francesco che ha recuperato gli uomini di Fabregas con un rigore di Gytkjær al 95'. Pareggia anche il Parma, in casa contro il Torino per 2-2.

Lecce e Monza perdono con lo stesso risultato, 3-2 e sempre in rimonta, contro le due milanesi. La squadra di Giampaolo, avanti 2-0 in casa contro il Milan, è stata ribaltata nel secondo tempo. Stesso discorso per il Monza di Nesta. I biancorossi vanno vicino al colpo a San Siro contro l'Inter (avanti anche loro 2-0), ma vengono rimontati nel secondo tempo.

Altra sconfitta anche per l'Empoli, che perde in casa contro la Roma per 1-0 grazie al gol di Soulé dopo 22 secondi. Intanto, ecco la classifica aggiornata:

12. GENOA: 32 punti (26 gol fatti, 36 gol subiti)

13. COMO: 29 punti (34 gol fatti, 44 gol subiti)

14. CAGLIARI: 26 punti (28 gol fatti 43 subiti)

15. VERONA: 26 punti (28 gol fatti, 58 subiti)

16. LECCE: 25 punti (20 gol fatti, 46 subiti)

17. PARMA: 24 punti (34 gol fatti, 48 subiti)

18. EMPOLI: 22 punti (23 gol fatti, 45 subiti)

19. VENEZIA: 19 punti (23 gol fatti, 42 subiti)

20. MONZA: 14 punti (23 gol fatti, 48 subiti)