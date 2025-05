L'ad del Milan, Giorgio Furlani, ha parlato a Sky a pochi minuti dal via: "Futuro di Conceiçao? Appena arrivato ha vinto un trofeo e mercoledì potrebbe diventare il primo allenatore da Ancelotti a vincerne due in stagione. Questo bisogna notarlo. Abbiamo massima fiducia in lui, ora siamo concentrati sul finale di stagione, soprattutto mercoledì. Sta lavorando bene con la squadra. La ricerca del direttore sportivo? L'ultima volta ho detto che stiamo valutando se prenderlo e che il tema non è l'urgenza ma trovare la persona giusta. Oggi rispondo allo stesso modo. Non accadrà prima della fine della stagione: non c'è urgenza". Poi aggiunge: "Il mercato non inizia il 1° giugno ma parecchi mesi prima e ci stiamo già lavorando anche senza ds: il mercato lo fa la società, gli attori possono cambiare. Di sicuro non siamo fermi. In una stagione come questa non sono contento di come è andata. Non andremo in Champions che è la casa del Milan e il focus è tornarci quanto prima".