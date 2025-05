Tre punti pesanti per la squadra di Inzaghi, finalista in Champions che aggancia in vetta il Napoli impegnato contro il Genoa. Nerazzurri avanti con Zalewski, schierato da mezzala e autore dello splendido vantaggio al 14'. Pericolosi Darmian e Masina, prima dell'intervallo sospensione per la pioggia intensa e gran parata di Martinez su Adams. Il raddoppio lo firma Asllani su rigore, procurato da Taremi. A un passo dal tris Correa e Calhanoglu, sfiora il gol anche Vlasic

