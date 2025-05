Prima della partita Giorgio Furlani a Dazn ha parlato della protesta dei tifosi: "Tra i tifosi c'è delusione, rabbia, frustrazione: tutti sentimenti che abbiamo anche noi, non si creda il contrario. Oggi finisce la stagione e da domani si ricomincia. Il motivo di una stagione così? Siamo così distanti da ciò che ci aspettavamo che non ce n'è solo uno ma tanti. Da domani si riparte perché la prossima stagione non può essere come questa. La prossima settimana sarà quella degli annunci. Offerte per Reijnders? Focalizziamoci su cosa fare per rafforzare e non sulle cessioni perché sono stati fatti degli errori e dobbiamo migliorare. Non ci sarà necessità di fare sacrifici sul mercato, anche senza le coppe"