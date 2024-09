La Lazio ritrova la vittoria, batte il Verona 2-1 all'Olimpico e sale a quota 7 punti in classifica. Match intenso con i biancocelesti dell'ex Baroni in vantaggio con Dia. Una manciata di minuti più tardi, l'Hellas trova il pari con Tengstedt. Castellanos riporta avanti i padroni di casa. Nella ripresa, la Lazio prova a chiuderla, Montipò para tutto, il Verona ci prova ma il match finisce 2-1 in favore dei biancocelesti

CLASSIFICA - PAGELLE