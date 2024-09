Vittoria in rimonta per l'Udinese di Runjaic, che al "Tardini" conquista 3 punti che gli consentono di mettersi al primo posto in classifica. Parma che aveva chiuso in vantaggio il primo tempo 2-0 con i gol di Delprato al 2' e Bonny al 43'. Nella ripresa dominio bianconero: al 49' Lucca accorcia le distanze, poi una doppietta di Thauvin al 68' e al 77' fissa il risultato sul definitivo 2-3. Gialloblù costretti a giocare in 10 dal 73' a causa dell'espulsione di Mandela Keita