Poker del Milan che ne segna quattro al Venezia e trova la prima vittoria in stagione e in campionato. Avvio sprint con Theo Hernandez che segna al 2' su assist di tacco di Leao. Al 16' bis di Fofana (e non di Gabbia come inizialmente segnalato) su azione da corner. Poi i due rigori realizzati da Pulisic e Abraham. Morata in campo nella ripresa. Nel finale rosso a Nicolussi Caviglia

