Dennis Man ha trovato la rete in ciascuna delle prime due gare casalinghe in questo campionato; soltanto tre giocatori del Parma sono andati a segno in ciascuna delle prime tre presenze interne in una stagione di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95): Enrico Chiesa nel 1996/97, Adriano nel 2003/04 e Gervinho nel 2018/19. I NUMERI DI MAN